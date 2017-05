Vigilância Sanitária interdita sala de cinema que tinha peixes podres na parede

Cinco peixes podres foram encontrados dentro da sala 1 do cinema Kinoplex, no Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, Na Baixada Fluminense. Os peixes estavam atrás do isolamento acústico, e local foi interditado pela Vigilância Sanitária e pela Defesa Civil do município, nesta quarta-feira, devido à falta de higiene e limpeza no ambiente.

Durante a operação, realizada em todas as seis salas do cinema, os agentes decidiram verificar a parede após sentirem um forte cheiro no ambiente. Não há informações sobre como os peixes foram parar ali