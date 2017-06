Imagens de uma câmera de segurança mostram um assalto, por volta de 1h20 da madrugada desta quinta-feira, em um quiosque no Gragoatá, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. No vídeo, quatro homens armados, um com um fuzil, abordam um grupo de pessoas sentadas no local e recolhem joias, colares e dinheiro. Os bandidos ficam cerca de dois minutos praticando o roubo.