Viatura é atacada enquanto levava presos no Arco Metropolitano

Uma viatura do Grupamento do Serviço de Escolta (GSE) foi atacada enquanto levava dez presos, no Arco Metropolitano, no sentido Itaguaí, na madrugada desta terça-feira. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o veículo estava sendo escoltado por dois inspetores penitenciários, quando foi alvo dos disparos.

Segundo o órgão, apesar do tiroteio, não houve feridos. A viatura seguiu para o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu. O caso foi encaminhado para a 61ª DP (Duque de Caxias).