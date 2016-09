Via Light será interditada para evento LGBT

A Prefeitura de Nova Iguaçu informa que no próximo domingo, das 13h às 22h, trechos da Via Light, no Centro, serão interditados para a realização do evento 12ª Parada do Orgulho LGBT de Nova Iguaçu.

A Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana (SEMTMU) informa que o tráfego de veículos será interditado na pista sentido supermercado Extra. Na altura das ruas Dom Walmor e Barros Junior, para a concentração. Entre as ruas Dom Walmor e Luis de Lima, para o desenvolvimento do evento. Já entre as ruas Luis de Lima e Professor Paris, para a dispersão.

O itinerário alternativo será pelas ruas Professor Paris, Antônio Rabello Guimarães, Frutuoso Rangel, Athayde Pimenta de Moraes e Governador Roberto Silveira.