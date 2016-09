Via Light ė interditada para a 12ª Parada do Orgulho LGBT em Nova Iguaçu

Agentes da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana (SEMTMU) interditam a Via Light, sentido Comendador Soares, a partir da Rua Dom Walmor, no Centro, devido a realização da 12ª Parada do Orgulho LGBT de Nova Iguaçu, avançando para Rua Otávio Tarquino, no Centro,

O itinerário alternativo para os veículos que estão neste sentido da Via Light está sendo realizado pela R. Dom Walmor e Ataíde Pimenta de Moraes, também no Centro.

O itinerário alternativo acontece pela R. Oscar Soares, mas para quem puder, uma boa opção é evitar a via durante a interdição.

A concentração do evento está sendo realizada na R. Dom Walmor com a Via Light, Centro.

Além da equipe da SEMTMU, policiais militares estão no local dando suporte ao evento.