VEREADORES VOTAM AMANHÃ REDUÇÃO DE CADEIRAS NA CÂMARA DE NOVA IGUAÇU

Conscientes das dificuldades financeiras do País, do Estado e dos municípios, os Vereadores de Nova Iguaçu se reúnem amanhã, ( terça-feira, dia 05), à noite, para votarem a redução do número de cadeiras para as eleições deste ano. Centenas de pré candidatos à Câmara serão cortados das nominatas de seus partidos ou coligações se for aprovada proposta do vereador Marcelinho das Crianças (PTN) que reduz de 29 para 17 o número de cadeiras. Cientistas políticos estimam que serão necessários cerca de 24 mil votos nominais e de legenda para se eleger um Vereador se a redução for confirmada na sessão convocada para as 18 horas.

A Câmara vai estar lotada com muito aspira com os nervos à flor da pele. Dos atuais 29 vereadores, 27 aprovaram em primeira discussão a proposta de Marcelinho em 30 de março último. Os vereadores favoráveis ao projeto alegam que a redução do número de cadeiras possibilitará à Câmara colaborar com recursos para obras nos setores de saúde, educação e infraestrutura.