Vereador de Belford Roxo arma barraco em UPA

O vereador candidato à reeleição de Belford Roxo, Rodrigo Com a Força do Povo (PRTB) armou o maior ‘barraco’ na noite desta sexta-feira (09), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Bom Pastor, em Belford Roxo. Segundo informações, Rodrigo foi até o local para reclamar de irregularidades e verificar a folha de ponto dos funcionários, mas acabou ofendendo moralmente, uma enfermeira que estava de plantão.

De acordo com a equipe da UPA em entrevista cedida ao Jornal Hora H, a unidade segue em estado de calamidade. Não há material hospitalar para atender os pacientes e os empregados estão há meses sem receber. O candidato foi até a emergência cercado de seguranças e teria dito à uma funcionária para pedir as contas caso não estivesse satisfeita com o emprego.

A chefe do Pronto Atendimento 24h disse que se sentiu ameaçada pelos seguranças de Rodrigo e foi até a 54ª DP (Belford Roxo) prestar depoimento sobre o ocorrido. Logo após, o candidato chegou à delegacia alegando que os pacientes estavam sendo maltratados.

Em sua página do Facebook, Rodrigo manifestou-se sobre o acontecido:

“Após várias reclamações em relação ao atendimento na UPA do Bom Pastor, fui mais uma vez fiscalizar a unidade e pude constatar mais um caso de negligência médica, onde negaram atendimento a uma senhora de 78 anos de idade, a Dona Joana Ferraz, logo após a minha chegada na Unidade, atenderam a senhora, estou a caminho da Delegacia para registrar mais um caso de negligência médica na UPA do Bom Pastor, pois não aguentamos mais o descaso com os moradores de Belford Roxo.

Na minha fiscalização pude constatar que uma funcionária estava com o ponto de saída assinado, antes do final do expediente. VEREADOR RODRIGO COM A FORÇA DO POVO!!!”.

O atendimento de clínica médica está funcionando normalmente. Porém, pacientes sem gravidade estão sendo encaminhados ao Hospital Jorge Júlio Costa dos Santos (JOCA).