Vereador mata um ladrão e fere o outro

O vereador Dr. Gilberto Lima (PMN) reagiu a um assalto na noite desta quarta-feira (10) na Avenida Brasil. Ao ser abordado por dois assaltantes quando retornava da Câmara dos Vereadores para casa, na Zona Oeste, ele atirou contra os ladrões. Um deles, Kaio Alves da Fonseca, de 18 anos, foi atingido no pescoço e na cabeça e morreu ao dar entrada no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo.

O outro assaltante foi identificado como Carlos Eduardo de Souza Maciel, de 19 anos. Durante a madrugada, ele foi operado no mesmo hospital para retirar uma bala do

abdômen. Segundo a secretaria municipal de Saúde do Rio, o estado dele é grave. Dr. Gilberto também se feriu, mas sem gravidade.

O vereador informou ao EXTRA, na manhã desta quinta-feira (12), que estava bem e que não poderia falar porque estava dirigindo. O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu).