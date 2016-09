Vereador Helder Pedro (PT do B) de Japeri poderá ser investigado pela Corregedoria da PM

Um fato curioso está prestes a acontecer no município de Japeri. O vereador Helder Pedro, aposentado com problemas de audição, poderá vir a se explicar para as autoridades . Acontece que um grupo de advogados está se reunido e estudando o regimento da Polícia Militar, para ingressar com um pedido na Corregedoria na próxima segunda-feira, solicitando a revisão da aposentadoria dele. Agora cabe a junta médica da PM dar o parecer final.

O povo de Japeri já anda comentando, o SURDO VOLTOU A OUVIR!

Não é a primeira vez que o vereador Helder se envolve em polêmica

Conforme noticiamos no jornal deste sábado(03), o estudante Igor Victor, registrou queixa na 63a Delegacia de Polícia (Engenheiro Pedreira) e foi encaminhado para realizar exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal) de Nova Iguaçu. Ele estava com vários hematomas.

De acordo com Igor, as agressões teriam partido de quatro seguranças do vereador Helder Pedro (PT do B) e um do Álvaro Carvalho (PSC).

Outra denúncia

Informações que chegaram até a redação, de que um outro vereador também está metido em uma encrenca, ele está sendo investigado por fraude nos CORREIOS e no programa minha casa, minha vida.