Veículo é recuperado no Jardim Canãa em Nova Iguaçu

Na manhã de ontem (21), Policiais da 20º BPM (Mesquita) foram na Rua Dalva Tinoco, Jardim Canãa, a fim de recuperar um veículo roubado (Fiat Idea placa: LLO-6441). No local foi encontrado o carro e logo em seguida alguns moradores mostraram uma residência que era usada como esconderijo do atual ‘motorista’ do veículo. A guarnição entrou no terreno e encontraram Carlos Henrique Carvalho, 21 anos, que ao ver os policiais já disse as seguintes palavras:

– “perdi na moral; a chave está aqui. O carro estava abandonado no palmares, peguei só pra vim dormir, não sou ladrão, sou o frente de lá”.

O mesmo foi levado para da 52º DP (Nova Iguaçu).