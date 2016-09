Vagabundos rodam na mão da PM

Policiais do 20° Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) prenderam nesta terça-feira, três marginais em uma ação no conjunto Belga, em Nova Iguaçu. Marcos Paulo Costa da Silva de 18 anos, Ronald Souza da Silva, 20 e um menor de idade, são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região.

Ao chegarem na comunidade com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas, os agentes foram recebidos à tiros por criminosos, mas não revidaram. Ao cessarem os disparos, os PMs conseguiram prender os três criminosos em posse de 2 granadas, 1 carregador de pistola calibre 380, 1kg de pó pronto para embrulho, 305 pinos de cocaína, 70 pedras de crack, 83 trouxinhas de maconha e 2 rádios transmissores. Eles foram conduzidos junto com o material apreendido para à 52ª DP (Centro).