Uniabeu oferece vagas para cursos gratuitos

O Centro Universitário Uniabeu está com as inscrições abertas até o dia 30 de setembro para os cursos profissionalizantes gratuitos de auxiliar administrativo e secretariado jurídico. O objetivo é qualificar jovens para o mercado de trabalho na Baixada Fluminense. São mil vagas no total: 500 no campus Belford Roxo e 500 no campus Nova Iguaçu.

Para efetuar a inscrição, os interessados devem fazer o agendamento em http://uniabeupro.com.br/ e comparecer na data marcada na Av. Nilo Peçanha, 1.250, Centro de Nova Iguaçu ou na Rua Itaiara, 301, Centro de Belford Roxo, com a seguinte documentação: cópia da carteira de identidade, cópia do CPF e cópia do comprovante de residência. No caso de menor de idade, é necessária a presença de um responsável.

Serviço:

Cursos gratuitos: Auxiliar Administrativo e Secretariado Jurídico

Inscrição: Até 20/09

Matrícula presencial:

Av. Nilo Peçanha, 1250 – Centro – Nova Iguaçu – De segunda a sexta: 9h às 18h – sábado: 10h às 14h

Rua Itaiara, 301, Centro de Belford Roxo – De segunda a sexta: 9h às 18h – sábado: 8h às 12h