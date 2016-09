Um criminoso morto e outro ferido em operação

Policiais militares do 41° BPM (Irajá), realizaram operação na última quinta-feira, na Comunidade do Sovaquinho e Job, na Zona Norte do Rio, com o objetivo de reprimir ações criminosas e roubo de veículos. Na ação houve confronto com marginais da Comunidade e um suspeito conhecido como ‘Gringo’ foi ferido e não resistiu aos ferimentos.

O suspeito seria líder do trafico na Comunidade do Himalaia. Com ele foi apreendido um pistola 9mm, 4 rádios transmissores, 411 pinos de cocaína, 440 trouxinhas de maconha, 57 pedras de crack e 13 frascos de loló.