Um bandido é preso em tentativa de assalto no Shopping Nova América

Três homens e uma mulher armados tentaram assaltar uma loja de telefonia no shopping Nova América, em Del Castilho, na noite deste domingo. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, os bandidos entraram na loja da Samsung, renderam e assaltaram os clientes. Só não levaram nada do estabelecimento, porque fugiram ao perceber que a segurança havia sido acionada.

Ainda segundo a assessoria da PM, os quatro assaltantes se misturaram na correria dos clientes e seguiram para o estacionamento do shopping, onde um outro comparsa os esperava em um carro, um Renault Sandero. Um dos criminosos, porém, acabou sendo preso. Ele tentou atirar contra os seguranças, mas a arma falhou. O homem foi encaminhado para a Cidade da Polícia (Jacarezinho), onde o caso será registrado. Não houve feridos.

Nas redes sociais, pessoas que estavam no local relataram o pânico. “Eu estava no Shopping Nova América, muita correria, polícia e seguranças agitados”, afirmou um frequentador. Um cliente disse ter ouvido disparos. “ Assalto agora no Shopping Nova América 3-4 tiros disparados”. Outra pessoa que lá estava também se manifestou na rede: “Sim, correria, lojas fechadas com as pessoas dentro, galera nervosa”.