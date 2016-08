Último dia de inscrições para concurso público de Belford Roxo

Terminam nesta terça-feira (30), as inscrições para o Concurso Público da Prefeitura de Belford Roxo. A seleção oferece um total de 2.625 vagas para preencher cargos dos níveis fundamental, médio/técnico e superior.

As oportunidades são para diferentes áreas. Há vagas para as Secretarias de Saúde; Habitação e Urbanismo; Meio Ambiente e Saneamento; Fazenda; Educação, Esporte, Cultura e Turismo; Administração e Serviços Públicos; Procuradoria Geral do Município; Obras; Assistência Social e Direitos Humanos; e Controle.

O concurso será realizado através de prova objetiva de caráter eliminatório, exceto para o cargo de Procurador Geral, que contará com prova escrita. Do total de vagas, são 2.534 para ampla concorrência e 91 para pessoas com deficiência. Os salários variam de R$ 880 a R$ 7.700.

As inscrições podem ser realizadas através do site do Instituto Consulpam (www.consulpam.com.br), organizadora da seleção. A taxa de inscrição é de R$ 55 para o nível fundamental, R$ 80 para níveis médio/técnico e R$ 120 para nível superior.

Demais informações, relação de cargos disponíveis e conteúdo programático das provas, podem ser conferidos no edital do concurso também disponível emwww.consulpam.com.br.