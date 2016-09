UFMG procura voluntário para testar órtese que restaura movimentos

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) está procurando um voluntário maiores de 18 anos para testar uma órtese robótica que restaura movimentos da mão e do cotovelo. Desta forma, as pessoas que há mais de seis meses têm hemiparesia esquerda (comprometimento motor do braço esquerdo) decorrente de acidente vascular encefálico podem se cadastrar como voluntários na pesquisa, conduzida pela terapeuta ocupacional Fernanda Ferreira, mestranda Engenharia Mecânica na UFMG.

O aparelho, que vem sendo desenvolvido desde 2005 pela equipe do Laboratório de Bioengenharia (Labbio) da UFMG, está em fase de validação, que consiste no teste do protótipo com pacientes.

“Nosso objetivo foi desenvolver um equipamento leve, resistente e de baixo custo, além de facilmente transportável e com capacidade para melhorar a execução das atividades cotidianas dos pacientes”, explica Fernanda.

Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (31) 99511-7701 ou pelo e-mail bioengenhariaufmg@hotmail.com.