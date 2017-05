UFF oferece 4.191 vagas para o SISU 2017.2

Mais 4.191 alunos estarão cursando o ensino superior na Universidade Federal Fluminense (UFF), que tem uma das maiores ofertas de vagas em instituições públicas do Brasil. Deste total, 476 estudantes com deficiência ingressarão na universidade, que pela primeira vez reservou vagas específicas para esse público, a exemplo de outras universidades. Atualmente, a UFF tem 149 alunos com deficiência.

Além disso, há vagas destinadas nesse SISU 2017.2 para estudantes que realizaram o ensino médio em escolas públicas, autodeclarados pretos, pardos e indígenas e com renda inferior a 1,5 salário mínimo per capita, de acordo com a Lei 12711/2012 e a Lei 13.409/2016.

Os cursos com mais disponibilidade são Medicina (90) e Pedagogia (80), em Niterói, e Física e Matemática (71 cada), em Volta Redonda. Existem mais de 100 opções de cursos nas unidades da UFF.

Carteirinha Inteligente é um dos benefícios oferecidos pela UFF. Trata-se de um projeto inovador da gestão universitária, que disponibiliza vários serviços, como acesso ao restaurante, transporte público (barcas e ônibus) e biblioteca. A universidade coloca ainda à disposição de seus alunos assistência à moradia, auxílio creche, bolsa atleta e apoio aos alunos com deficiência, entre outros.