Turista é ferido em saída de bloco

Um turista americano foi esfaqueado depois do tradicional desfile do bloco Simpatia é Quase Amor, que reuniu 100 mil foliões, em Ipanema, Zona Sul do Rio, no último sábado. De acordo com informações da PM, a vítima foi abordada por suspeitos na orla de Ipanema, no posto 10, quando foi ferido e teve seu celular roubado.

Um taxista relatou que levou o turista e um amigo para o Copa D’or. “Eu peguei eles na porta do Miguel Couto e um brasileiro me contou que o americano tinha sido assaltado no final do bloco. Um assaltante puxou ele por trás e o outro puxou as coisas dele. O amigo (americano) foi ajudar e a vítima acabou sendo esfaqueada por trás. Lá no Miguel Couto, viram que o rim tinha sido atingido. Disseram pra eles que não tinha como atender eles lá no Miguel Couto, então eles pegaram o meu táxi e perguntaram pra onde podiam levar os americanos. Eu indiquei o Copa D’or”.

A Polícia Civil informou que a um procedimento foi instaurado para apurar as circunstância do crime. Até o fechamento desta reportagem, não havia informações sobre a identidade ou o estado de saúde do turista.

Curtir isso: Curtir Carregando...