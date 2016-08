Troca de tiros no K11 , polícia recupera carro

#‎URGENTE‬

Policiais do 20º BPM (Mesquita) trocaram tiros com bandidos, agora à tarde no bairro K11, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um deles foi atingido e está na UPA de Edson Passos, o outro já foi conduzido à central de flagrantes 52ª DP (Nova Iguaçu). Um carro modelo ônix, cor vermelha, Placa: KWN 9877 foi recuperado.

Assim que tivermos mais informações, atualizaremos.