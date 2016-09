Trio roda em ação da PM

Policiais militares do 20° Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) prenderam na última segunda-feira, três marginais em uma ação na comunidade do Inferninho, em Mesquita, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região.

Após incursão na localidade, para coibir o tráfico de drogas, os militares tiveram a atenção voltada para quatro homens que tentaram fugir ao avistarem a viatura. Após realizarem o cerco, os agentes conseguiram prender três suspeitos, um conseguiu escapar. Com eles foi encontrado uma quantidade de drogas. Sendo assim, conduzidos à 53°DP (Mesquita) para procedimentos cabíveis .