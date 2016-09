Trio roda com submetralhadora

Uma submetralhadora foi apreendida por agentes do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) em poder de três suspeitos de tráfico de drogas no bairro Ambaí, em Nova Iguaçu, no último domingo, eles também estavam com carga de cocaína e maconha.

De acordo com informações da PM, a guarnição seguia pela Estrada do Ambaí para atender uma ocorrência. E ao chegar próximo a comunidade Buraco do Boi teve a atenção voltada para o trio suspeito, um deles menor de idade, portando bolsa e mochila. Ao fazerem a abordagem, os policiais encontraram na bolsa dois rádios transmissores, uma submetralhadora 9mm, um carregador com 14 munições, e na mochila farto material entorpecente: 207 tubos de pó (cocaína), 400 sacolés da mesma droga, 407 sacolés também de cocaína, 60 tabletes de maconha de e 283 cigarros da droga já pronto pro uso.

Os dois marginais maiores de idade identificados como Rafael Ferreira Dias e Leonardo Monteiro da Silva, e o adolescente vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de porte ilegal de arma. O caso foi registrado na central de flagrantes da 53ª DP (Mesquita).