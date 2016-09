Trio é preso com carro roubado

A Polícia Rodoviária Federal prendeu três homens que estavam em um carro roubado na BR-116 (Rodovia Rio-Magé) na madrugada desta terça-feira (6). Além disso, os homens estavam com um revólver calibre 38 escondido próximo ao porta-luvas do veículo.

Durante a realização de um comando de combate ao crime, os agentes abordaram um veículo com três homens. Na abordagem, o condutor não apresentou o documento do carro, alegando que havia perdido e dizendo ser o proprietário do automóvel. Em análise minuciosa, os policiais constataram que tratava-se de um veículo roubado. Na revista os PRFs encontraram a arma, carregada com 06 munições escondida no interior do painel atrás do porta-luvas. Aos policiais, os criminosos confessaram que estavam procurando um veículo de carga para realizar um assalto.

Os homens foram presos e conduzidos para a polícia judiciária para registro de ocorrência. Em contato telefônico, os proprietários do veículo disseram que haviam sido roubados por três homens em Duque de Caxias e que o carro não tinha seguro.