Trio é preso com carro roubado

Três homens foram presos após perseguição e troca de tiros, na madrugada do último domingo, na Pavuna, na Zona Norte do Rio. Um dos suspeitos acabou atingido durante a troca de tiros com policiais do 41º BPM (Irajá).

De acordo com a PM, os policiais suspeitaram dos homens quando eles passaram em um veículo e mandaram parar o carro. Eles fugiram, iniciando uma perseguição e troca de tiros. O veículo, que era roubado, foi alcançado e o trio preso.

Um dos criminosos acabou baleado em uma das mãos e foi socorrido pelos bombeiros ainda no local. Com eles, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm. O caso foi registrado na Cidade da Polícia.