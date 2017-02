Trio é preso com bebidas falsificadas

Três homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com bebidas roubadas e 17 cartões clonados na Rodovia Rio-Santos (BR-101), altura de Itaguaí, na madrugada desta terça-feira. De acordo com a PRF, eles contaram que venderiam as bebidas durante o carnaval, na região de Angra dos Reis, na Costa Verde.

Os agentes tinham recebido uma denúncia sobre um roubo na região. Durante a ronda, eles viram os suspeitos e os abordaram. Na ocasião, o grupo estava descarregando diversas caixas de bebidas de um caminhão para uma caminhonete. Foram encontrados três notebooks e uma máquina utilizada para clonar cartões de crédito.

Segundo a PRF, os homens confessaram ter adquirido o material para clonagem em um município do interior do Rio. Além disso, eles estavam com 8.926 latões de cerveja e 120 latas de energético. A mercadoria roubada seria vendida nas praias de Cabo Frio, na Região dos Lagos, durante o carnaval.

Enquanto seguiam no trajeto com os policiais, um dos homens ainda tentou jogar alguns cartões pela janela do carro. A ocorrência foi registrada na 50ª DP (Itaguaí).

