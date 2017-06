Três suspeitos são mortos durante operação do Bope em comunidades com UPPs

Três suspeitos de tráfico de drogas foram mortos durante uma operação de policias do Batalhão de Operações Especiais (Bope), na manhã desta terça-feira, no Morro de São Carlos, na Zona Norte do Rio. O Bope também realiza ação também nas comunidades vizinhas Fallet e Mineira. Houve intenso confronto no início da operação nos três locais, todos com Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs).

Os três baleados, segundo a Polícia Militar, foram socorridos e levados para o Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio, onde morreram. Na ação, os policiais do Bope apreenderam duas pistolas Taurus, uma pistola bersa calibre 40 e munição. A operação, que começou nas primeiras horas desta manhã, ainda está em andamento.

Por causa da operação, uma escola, duas creches e dois Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDIs) estão sem atendimento nesta terça. As unidades atendem a 1.103 alunos, segundo a Secretaria municipal de Educação.