Três pessoas são mortas dentro de barbearia

Três pessoas foram mortas dentro de uma barbearia, no Conjunto Campinho, em Campo Grande, Zona Oeste, na noite desta quarta-feira. De acordo com informações, três homens armados com fuzil chegaram no local em um carro, entraram na barbearia e dispararam contra as vítimas.

Um dos mortos é Moisés Pereira Maia Junior, de 37 anos, ex-PM e miliciano. Ele era procurado pela polícia e tinha condenações por formação de quadrilha, extorsão e corrupção ativa e passiva. Moisés foi expulso da PM e chegou a chefiar uma milícia na região de Campo Grande, mas teria sido expulso. Logo depois, começou a atuar em Araruama, na Região dos Lagos, onde matou o antigo chefe local. Havia uma recompensa de R$ 1 mil por sua captura.

Os outros mortos são Lucas Alves Fontes e Guilherme Goes dos Santos, ambos de 18 anos. Ainda não se sabe se eles tinham algum envolvimento com os milicianos ou se apenas estavam na barbearia no momento errado.

A Divisão de Homicídios (DH) está investigando o caso.

