Três pessoas são baleadas em ataque no São Carlos

Pelo menos três pessoas foram baleadas em um dos acessos do Morro de São Carlos, no Estácio, no fim da tarde desta terça-feira. Segundo a Coordenação de Polícia Pacificadora (CPP), “o comando da UPP São Carlos foi informado de que homens em uma moto passaram atirando contra mototaxistas, no fim da tarde desta terça-feira, em localidade próxima à entrada da comunidade. No local, os agentes socorreram três pessoas feridas, que foram encaminhadas para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro”.

Ainda não há notícias sobre o estado de saúde das vítimas. A ocorrência foi registrada na 6ªDP (Cidade Nova). Segundo testemunhas que estavam no local, o crime aconteceu no ponto de mototáxi, que fica na rua São Carlos, em frente ao Hospital Central da Polícia Militar.