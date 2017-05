Três pessoas são baleadas durante tentativa de assalto em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio

Três pessoas foram baleadas durante uma tentativa de assalto a uma filial das Lojas Americanas em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira. O crime ocorreu por volta das 19h30, na Rua das Laranjeiras. Os criminosos conseguiram fugir, pela Rua Conde de Baependi.

As três pessoas atingidas eram clientes, e foram levadas para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Daniel Rios Maria, de 63 anos, foi alvejado na panturrilha. Os outros dois, um menino e uma menina, ambos de 17 anos, foram acertados pelo mesmo tiro: ela, na mão; e ele, no braço.

Uma equipe do 2º BPM (Botafogo) chegou ao local depois dos assaltantes fugirem. Ainda não se sabe os seguranças do local reagiram ao assalto.

Após a ocorrência, a loja foi fechada. As Lojas Americanas informaram não vão se pronunciar.

Daniel tinha combinado de encontrar com sua esposa, Júlia, no estabelecimento. Ela, contudo, só conseguiu achá-lo depois que ele havia sido baleado. Os dois moram em Laranjeiras.

— Eu não sabia que ele já tinha chegado. Quando ouvi tiros, me escondi atrás de um freezer de sorvetes. A loja não estava cheia, mas tinha algumas crianças. Todo mundo ficou abaixado. Quando terminou, fui procurar meu marido e vi que ele estava baleado — contou Júlia.

Já os dois adolescentes estudam juntos no Colegio Amaro Cavalcanti, no Largo do Machado, e tinham ido comprar biscoitos antes da aula.

— Ela já estava no caixa quando viu três adolescentes em atitude suspeita. Ela ouviu um tiro. Quando deram o segundo, ela foi atingida. Achava que Laranjeiras era um bairro seguro, mas isso não existe mais no Rio de Janeiro. Todo lugar é perigoso — afirmou a irmã da jovem.