Uma travesti foi assassinada, na tarde desta quinta-feira, na Rua Piraquara, em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Identificada como Sandra, ela estava em um Ford EcoSport quando foi atingida por vários tiros.

A Delegacia de Homicídios (DH-Capital) realizou perícia no local após ser acionada por agentes do 14º BPM (Bangu).