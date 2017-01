Tráfico determina fechamento de comércio

O comércio da Rua Sousa Barros, no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio, foi fechado a mando do tráfico, na tarde desta terça-feira. Segundo informações do 3° BPM (Méier), o fechamento seria por causa da morte do traficante Thomas Bruno Dantas, conhecido como Mongol.

Solto desde outubro do ano passado, Mongol liderava o tráfico de drogas em Manguinhos, também na Zona Norte. Ele foi morto na noite desta segunda-feira durante ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).