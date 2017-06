Tráfico bloqueia ruas em comunidade do Rio onde polícia faz operação pelo segundo dia

Traficantes do Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, usam carcaças de carros para bloquear acessos ao conjunto de favelas, onde aconteceu uma operação das polícias Militar e Civil pelo segundo dia consecutivo. Numa das ruas, há estruturas de dois veículos e também uma geladeira preenchida com concreto, que impossibitam a passagem de veículos. A via fica em frente à estação de trem de Costa Barros.

Além do Chapadão, a polícia atuou também no Complexo da Pedreira, que é vizinho. Lá foi encontrado, nesta quarta-feira, um ponto de desmanche de veículos roubados. No local havia, segundo a Secretaria de Segurança, mais de cem motores de carros, portas e outras partes de veículos roubados, que seriam vendidos pela quadrilha. Foram necessários três caminhões para transportar as peças. Além disso, oito veículos e uma moto foram recuperados.