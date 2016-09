Tráfico ameaça invadir morro em Nova Iguaçu

A guerra entre traficantes de facções rivais está aterrorizando comunidades de Nova Iguaçu. Criminosos do Comando Vermelho (CV) estariam tentando tomar o controle da região chamada Complexo do Engenho, formado pelas localidades conhecidas como Mutirão, no Engenho Pequeno, e Morro do Falcão e Palmeirinha, em Belford Roxo, ocupado por bandidos do Terceiro Comando Puro (TCP).

Na madrugada do último domingo, um intenso tiroteio provocou pânico nos moradores, inclusive de bairros vizinhos. Pouco horas antes, criminosos fortemente armados, em pelo menos quatro veículos, teriam praticado um arrastão na Estrada de Iguaçu. A quadrilha fez diversas vítimas. Elas perderam dinheiro e celulares. Uma câmera de vigilância chegou a registrar a ação.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Hora H, após o arrastão, agentes do 20º Batalhão de Polícia Militar de Mesquita, com o apoio do 39º BPM e 24º BPM realizaram uma operação nas localidades que estão sendo alvos da guerra, para prender os criminosos. Os policiais somente conseguiram entrar no Mutirão com a chegada do blindado da Polícia Militar.

De acordo com um agente, a ação terminou sem prisões e apreensões. Em um dos áudios que circulam nas redes sociais, há relatos que os criminosos que estão tentando invadir a região seriam da Favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. A Polícia Militar pede a quem tiver informações que possam identificar os bandidos, basta ligar para o Disque-Denúncia (2253-1177).