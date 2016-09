Sete traficantes são presos em ação da PM

Policiais do 20° Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) supervisionados pelo tenente Caldas, detiveram sete elementos em uma residência da rua Faustino Pacheco, na comunidade da Chatuba, em Mesquita, na noite da última sexta-feira (09). Identificados como Marcus Vinicius Marques Athanazio conhecido como ‘Noronha’, gerente da Chatuba, de 21 anos, Wellington Alexandre dos Santos, 29, Leandro Ribeiro de Oliveira, 21, Michel de Almeida, 28, Moisés Ferreira de Melo, 20, e dois menores, foram flagrados embalando drogas para comercialização.

Após receberem denúncia de que haviam marginais traficando entorpecentes na comunidade, a equipe do 20° BPM foi até o local e deteu os sete criminosos em flagrante. Com eles foram apreendidos dois mil pinos plásticos vazios, dois mil trezentos e cinquenta e nove pinos de cocaína, uma balança digital da marca SF 400 e dois grampeadores. O material capturado na ação, foi conduzido à 53ª DP (Mesquita) junto com os criminosos.