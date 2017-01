Traficantes são presos através do Disque-Denúncia

Na madrugada desta sexta-feira, após terem recebido informações vindas do Disque Denúncia, policiais do 24º BPM (Queimados) prenderam 5 traficantes no interior da Comunidade do Sapinho, em Itaguaí. Segundo os agentes, ao entrarem na comunidade a fim de verificarem a veracidade das informações do Disque Denúncia, encontraram diversos homens comercializando material entorpecente e deram voz de prisão.

Os policiais conseguiram apreender dois rádios transmissores, uma pistola, um carregador com nove munições, 145 trouxinhas de maconha, 30 tabletes de maconha, 48 pinos de cocaína e duas bases para recarregar rádios transmissores. O caso foi registrado na 48ª DP (Seropédica).