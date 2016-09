Traficantes são capturados pela PM

Dois homens foram presos acusados de tráfico de drogas no morro Gogó da Ema, em Belford Roxo. Segundo informações do sargento Marcos, do 39º BPM (Belford Roxo), eles realizavam uma operação para coibir o tráfico de drogas e ao entrarem na Rua Antônio Carlos Figueiredo, conseguiram surpreender Wendreo Marinho Costa, de 18 anos, e Paulo Vitor de Souza Stutz, de 24 anos.

Os dois acusados confessaram que trabalhavam para o traficante conhecido como Tison e ganhavam 50 reais por cada carga vendida de entorpecentes. Com eles foram apreendidos um rádio transmissor, 38 cápsulas de cocaína e 18 trouxinhas de maconha. Eles foram encaminhados para a 54º DP (Belford Roxo).