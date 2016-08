Traficantes rodam na mão do 39° BPM

Policiais do 39° Batalhão de Polícia Militar (Belford Roxo) junto com a P2 (Serviço de Inteligência do Batalhão) e o Grupo de Ações Táticas (GAT), realizaram uma ação na comunidade Parque Floresta, em Belford Roxo, na madrugada de sexta-feira (26), para reprimir o tráfico de drogas e roubos cometidos no local.

Ao entrarem na comunidade, os agentes foram surpreendidos por um grupo, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Ouve uma breve troca de tiros, um menor morreu durante o confronto, dois homens foram presos e quatro adolescentes apreendidos.

Com eles, os PMs encontraram 01 espingarda calibre 12, 02 revólveres calibre 38, 01 pistola calibre 9mm com carregador, 64 tiras de maconha, 812 papelotes de cocaína, 10 rádios transmissores e 03 aparelhos celulares. Os marginais e o material apreendido foram conduzidos à 54ª DP (Belford Roxo).