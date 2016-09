Traficantes obrigam funcionário da Cedae a construir barricadas

Policiais Militares do Setor ALFA do 21ºBPM (São João de Meriti), prenderam na manhã da última quarta-feira (14), um homem acusado de furto a estabelecimento comercial, após consultas foi constatado que o mesmo era foragido da justiça, com mandado de prisão em aberto no Estado de São Paulo, por homicídio qualificado.

No final da tarde de quarta-feira, Policiais Militares do PATAMO do 21ºBPM, receberam denúncias de que na comunidade do Castelinho – Éden, um funcionário da CEDAE teria sido obrigado a fazer buracos com a retroescavadeira para colocação de barricadas, por ordem de traficantes da região. Ao chegar no local, foi constatado a veracidade da denúncia e um menor que estava foragido, foi apreendido. As barricadas foram retiradas e as ocorrências foram encaminhadas à 64ª DP (Vilar dos Teles).