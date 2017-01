Traficantes executam comparsa em Caxias

Um suspeito de integrar o tráfico de drogas e de ser homicida foi condenado à morte pelo tribunal dos próprios comparsas em Campos Elíseos, Duque de Caxias. Identificado apenas como ‘Da Prata’, ele foi assassinado e o corpo abandonado nas proximidades da linha férrea na última terça-feira.

Segundo informações da página da rede social ‘Reage Caxias’, o bandido já teria previsto que estava marcado para morrer, tanto que pediu a outro criminoso que tomasse conta do seu filho. A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a motivação do crime.

De acordo com a Polícia Civil, ‘Da Prata’ atuou ao lado do marginal ‘Jaiminho’ em vários crimes, entre os quais o do jovem evangélico Gabriel Nicolau, barbaramente assassinado pela dupla.

A especializada investiga ainda se a ordem para matar ‘Da Prata’ partiu do traficante conhecido como ‘Coroa’, ‘Tiba’ ou ‘Soldado de Antares’, preso no Complexo Penitenciária de Gericinó, em Bangu. Mesmo atrás das grades, o bandido continua controlando o tráfico de drogas na região.