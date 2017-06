Traficantes e policiais da UPP trocam tiros na comunidade da Fazendinha, no Alemão

Um confronto entre traficantes e policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) assustou moradores da comunidade Fazendinha, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira.

De acordo com o comando da UPP Fazendinha, policiais da unidade estavam em patrulhamento na Rua Antônio Austragésilo quando se depararam com criminosos armados, por volta das 10h. Segundo o comando, houve confronto, mas não há informações sobre feridos, prisões ou apreensões. Policiais militares estão realizando buscas na região.