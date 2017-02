Traficante tenta subornar PMs ao ser preso

Policiais militares do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) prenderam, na noite desta terça-feira, Carlos Leonardo Brisom Ferreira, conhecido como “Gugu”, apontado como chefe do tráfico na localidade do Karatê, na Cidade de Deus. Gugu estava com documento falso e tentou subornar os PMs oferecendo R$ 10 mil. Dois homens que trouxeram o dinheiro também foram presos em flagrante.

Os policiais prenderam Gugu na Linha Amarela, na altura da Cidade de Deus, quando suspeitaram dele e outros dois homens que estavam em um carro. Os PMs identificaram o criminoso e deram voz de prisão. Contra ele havia mandados de prisão em aberto.

O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara).