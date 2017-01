Traficante roda na mão da polícia

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) realizaram operação na madrugada desta terça-feira, na comunidade Morro Santo Amaro, Zona Sul do Rio.

Após denúncia, os policiais procederam a uma casa os prenderam um homem, vulgo Rambo, apontado como o chefe do tráfico nesta comunidade. Com ele foram apreendidos 1.670 pinos de pó branco, 03 sacos com aproximadamente 100g de cocaína, 02 rádios transmissores e 02 carregadores de pistola 9mm.

A ocorrência seguiu para registro na 9° DP.