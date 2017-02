Policiais do 24º BPM (Queimados) em operação no Morro da Torre, em Queimados, na última quarta-feira, apreenderam 62 pinos de cocaína, 90 trouxas de maconha, 01 pistola com carregador, 05 munições intactas calibre 9mm e 01 rádio transmissor. Um suspeito de vulgo ‘Coke’, líder do tráfico da região, foi preso. A ocorrência e o material apreendido foram encaminhados para 48ª DP (Seropédica).