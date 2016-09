Traficante roda com carga de cocaína

Um carregamento de cocaína e maconha foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma blitz na Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116), em Magé, Região Metropolitana do Rio, na madrugada de quinta-feira (8). Os entorpecentes estavam escondidos no carro de um homem que tentou fugir quando viu os policiais parando veículos.

Os agentes faziam a blitz, quando viram que um carro havia estacionado ao lado da rodovia antes da fiscalização. Eles seguiram até o local e perceberam que o motorista já estava na passarela atravessando a pista. Ao ser abordado, o suspeito demonstrou bastante nervosismo e não soube explicar o motivo de estar ali. O homem, de 53 anos, estava com a chave do carro no bolso. Então, a equipe seguiu com ele até o veículo, onde iniciaram uma revista.

Quando abriram o porta-malas, os policiais encontraram uma sacola plástica embaixo pneu estepe. Havia 700 papelotes de cocaína e um tablete de um quilo de maconha.

O suspeito acabou confessando que os entorpecentes, avaliados em cerca de R$ 14 mil, teriam sido comprados em Acari, na Zona Norte. Ele disse que receberia R$ 1 mil para levá-los até Teresópolis, na Região Serrana, onde seriam revendidos. O homem contou ainda que já havia feito o mesmo tipo de transporte outras vezes. A ocorrência foi encaminhada à 59ª DP (Duque de Caxias).

Maconha e carro roubado

Um casal de jovens foi flagrado com um carro roubado e uma porção de maconha, numa abordagem na Rio-Teresópolis, na madrugada. Os policiais suspeitaram da dupla que estava num Gol prata e decidiram abordá-la.

Em uma revista, foram encontrados um cigarro de maconha e um tablete com cerca de 50 gramas da droga. Durante a vistoria, a equipe ainda constatou que o automóvel era roubado. Os suspeitos foram levados para a Polícia Civil, onde foram indiciados por receptação e porte de entorpecentes.