Traficante roda com 15 mil munições na Dutra

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam, na manhã de ontem, um homem que transportava em um carro cerca de 15 mil munições de pistola, que seriam entregues em Realengo, na Zona Oeste. O material estava escondido dentro do tanque do combustível do veículo, que foi interceptado na Via Dutra, em Piraí.

Na averiguação do veículo, os policiais encontraram diversas munições de pistola escondidas dentro do tanque de combustível e outros compartimentos do carro. O material estava dentro de balões de ar.

O homem de 36 anos, foi preso em flagrante e disse que já pegou o carro ‘preparado’ no bairro do Brás, em São Paulo, e que o entregaria em Realengo, na Zona Oeste, para um desconhecido. As munições e o motorista foram levados para a delegacia da região.