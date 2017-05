Traficante morre e um sargento fica ferido durante confronto em Bangu

O traficante Joilson Vieira Gomes, conhecido como Bozo, de 36 anos, foi morto em confronto com a polícia, na noite de sexta-feira. Foi durante uma operação do 14º BPM (Bangu), na Comunidade da Coréia, em Bangu. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, o criminoso é o segundo homem na hierarquia do tráfico de drogas do Complexo de Senador Camará.

Ainda segundo a assessoria da PM, os agentes tentaram abordar um veículo, quando foram confrontados por três homens armados que dispararam contra os policiais. Na ação, três marginais ficaram feridos e com eles foram apreendidos um fuzil FAL, outro AK 47, uma pistola 9mm, duas granadas, um rádio transmissor e material entorpecente . Os bandidos feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Bozo não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. A ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu).

Já no sábado, menos de 24 horas de diferença, policiais do mesmo batalhão foram atacados por homens armados, na Comunidade Vila Aliança, em Bangu Houve um intenso confronto. Após cessarem os tiros, um criminoso foi encontrado ferido e de posse de um fuzil G3 e de uma granada. Durante a ação um sargento ficou ferido no braço. Ambos os feridos foram socorridos ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. A ocorrência também foi registrada na 34ª DP (Bangu).