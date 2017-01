Traficante foragido da Justiça é preso

Um homem foragido da Justiça do Espírito Santo, acusado por tráfico de drogas, foi preso no final da tarde de sábado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma abordagem na rodovia Niterói-Manilha (BR-101), em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Ele apresentou um documento falso no momento da fiscalização, em uma ação da operação “Rota Segura”, que reforça o policiamento nas rodovias federais.

Os agentes da PRF faziam uma ronda, quando desconfiaram dos ocupantes de um carro preto e decidiram abordá-los. O passageiro do automóvel apresentou uma carteira de habilitação com indícios de falsificação. Os policiais perceberam que havia algo de errado e, após analisar o documento, confirmaram que era falso. Além disso, o nome do suspeito era outro, diferente do que estava na habilitação. Ele contou aos policiais ter pago cerca de R$ 1 mil pelo documento falso, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

O homem ainda possuía um mandado de prisão em aberto. Ele é acusado de tráfico de entorpecentes. O pedido de prisão preventiva havia sido expedido pela Vara Criminal de Guarapari, no Espírito Santo. A ocorrência foi encaminhada à 73ª DP (Neves).