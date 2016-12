Traficante é preso durante operação

Deflagrada nesta terça-feira pela Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro juntamente com a Força Nacional, a operação ‘Asfixia’ prendeu Ricardo Pereira, o ‘Funa da Pedreira’, em Costa Barros, na Zona Norte. Ele é apontado como o gerente de pontos de vendas de drogas no Complexo da Pedreira e foi encontrado em uma casa da região.

A operação tem como objetivo combater o número de roubo a cargas na região. Policiais militares de vários batalhões, policiais civis de diversas delegacias especializadas e também da capital, policiais rodoviários federais e agentes da Força Nacional fazem cercos com incursões na região do Complexo do Chapadão e da Pedreira, em 11 pontos diferentes.

As operações fazem parte do projeto, iniciado há três semanas e retomado nesta terça, para sufocar as entradas das principais comunidades da região, que apresenta alto índice de roubos de cargas.