Trafica leva bala em troca de tiro com a PM

Um confronto entre traficantes e policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 15º BPM deixou um suspeito baleado na tarde do último domingo, durante incursão a comunidade Santa Lucia. A corporação informou que o objetivo da ação era inibir o tráfico de drogas.

De acordo com a guarnição, ao chegar ao local os PMs foram recebidos a tiros. Ao cessar o confronto os PMs realizaram buscas e acabaram encontrando na Rua Manuel Freire, o suspeito identificado como Luiz Fernando de Almeida Silva. Ele estava ferido e de posse de uma pistola 9mm com cinco munições intactas.

Um comparsa do marginal também foi preso. Com Leonardo Santos do Rosário os PMs apreenderam uma mochila preta contendo 372 cápsulas de cocaína e 122 trouxinhas de maconha.

O bandido ferido foi encaminhado para Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN). Até o fechamento desta edição a unidade não havia divulgado informações sobre o estado de saúde do paciente. Já o outro marginal foi levado para 59ª DP (Duque de Caxias), onde o caso foi registrado.