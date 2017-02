Trabalhadores da Cedae doam sangue pelo Rio

Centenas de Servidores e Servidoras da CEDAE fizeram um grande ato de solidariedade na última segunda-feira (6). Os trabalhadores e trabalhadoras, que dão o sangue diariamente para construir a empresa, deram seu sangue por uma causa ainda mais nobre: salvar vidas. Foi assim, que, como um ato que precede a greve que começou nesta terça-feira (7), o Sintsama-RJ fez uma grande mobilização da categoria.

A doação coletiva aconteceu no Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (HemoRio) e teve a meta de atingir 4 mil bolsas de sangue. Após a doação, a categoria seguiu em vigília na Alerj desde as 10h para tentar conversar com os deputados estaduais para que reprovem a venda da Cedae e o pacote de maldade contra os servidores públicos.