Torcidas organizadas armam ataque à rivais

De acordo com informações da Agência de Inteligência do 20° BPM, a torcida organizada ‘Galoucura’, do Atlético Mineiro, estaria recebendo apoio da torcida organizada ‘Força Jovem’ do Vasco da Gama para promover ataques à torcidas do Fluminense, nesta segunda-feira (12). Buscas foram iniciadas ao longo do dia.

O ônibus que saiu da Avenida União, em Mesquita, com destino ao Estádio Giulite Coutinho (Edson Passos), transportava os torcedores que estavam sendo escoltados por um Citroen/Air Cross. Os policiais deram ordem de parada ao veículo. Iniciada a busca pessoal no automóvel, foram encontrados em seu interior, um material explosivo. Os ocupantes do carro identificados como Diogo Gabriel de Souza, Willian Cosme Veríssimo de Oliveira Santos e Agenor Figueiredo Junior, receberam voz de prisão e foram conduzidos ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).

O motorista do ônibus tentou escapar mas foi impedido pelo setor ‘H’. Os torcedores foram retirados do coletivo e o Grupo de Ações Táticas (GAT) do batalhão, garantiu a segurança até a chegada da equipe do GEPE, que procedeu a busca no interior do veículo e nos torcedores.

Explosivos, uma pequena quantidade de drogas, uma caixa de rojões, bombas, e 3 artefatos explosivos caseiros com pregos foram apreendidos. Os 66 torcedores abordados no ônibus foram conduzidos à 53ª DP (Mesquita). Os acusados identificados foram autuados no Estatuto do Torcedor.